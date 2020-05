Kylian Mbappé revela que Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo son sus ídolos

FRANCIA - El francés Kylian Mbappé ha sido una de las nuevas revelaciones al nivel mundial y es considerado como el heredero al trono del título “mejor futbolista de la actualidad” cuando el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo decidan abandonar las canchas. Su destreza y habilidades que exhibe en cada partido disputado lo han colocado como la nueva cara del fútbol.

Durante una entrevista Mbappé platicó sobre quienes han sido sus ídolos antes de que incursionara al profesionalismo, cuáles son sus metas principales a corto y largo plazo en su carrera, entre otros temas relacionados con el balompié.

Mbappé tuvo la oportunidad de admirar a Zinedine Zidane durante su etapa infantil, de quien aprendió mucho cuando el director técnico del Real Madrid pasaba por sus mejores momentos, además también admiró y hasta ha tenido el honor de jugar en la misma época del portugués Cristiano Ronaldo, a quien le tiene un gran respeto por todos sus logros.

Sobre sus metas a cumplir con el PSG, afirmó que le encantaría colocar en su estante el premio del Balón de Oro, pero también aclaró que no se siente presionado por conseguirlo, pues sabe que es paso a paso cuando los logros se cosechan, pues primero piensa en su club y selección antes que él mismo.

“Ganar el Balón de Oro estaría bien pero no me quita el sueño, no creo que tenga que ganarlo esta temporada o la siguiente, no quiero ponerme una fecha. Siempre pongo al PSG y a la Selección como prioridad y los premios individuales son un bonus”, declaró.