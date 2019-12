Kovalev pide revancha a Canelo; Chávez Jr. interviene y le responde

Sergey Kovalev quiere la revancha con Saúl Álvarez, así lo dio a conocer el ruso en sus redes sociales, en un mensaje en el que asegura no llegó bien preparado a la pelea del pasado 2 de noviembre.

Su argumento es que tuvo poco tiempo, dos meses para ponerse en forma tras su combate previo al mexicano, luego de haberse enfrentado a Anthony Yarde el 24 de agosto.

Canelo no me habría ganado la pelea si se hubiera dado después de tener un descanso completo tras mi pelea con Anthony Yarde. El equipo de Canelo calculó todo y me hizo una oferta comercialmente interesante”, mencionó.