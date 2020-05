“Koreano” Ramírez busca recuperarse

HERMOSILLO, Sonora.- Tras no haber quedado conforme con el resultado de su última pelea, el boxeador sonorense Eduardo “Koreano” Ramírez está consciente de que tiene que recuperar el paso y seguir mejorando su técnica como peleador.



Ramírez aceptó que no conocía mucho de su rival en turno y fue esa confianza la que tal vez le pasó factura, pero ha aprendido de esta situación que le otorgó el primer empate en su carrera.

“No hay excusa para el empate que tuve esa noche, y estoy contento con la gente porque creo que le gustó mi pelea, pero yo creo que pude haber dado un poco más de mí y voy a seguir trabajando, ni modo, para la próxima salir con la mano y la frente en alto”, destacó.

Aunque él sabía que la victoria era posible ante el regio Brandon Romero que llegó como invicto a la función, las fallas en el reconocimiento de las formas de su rival le trajeron cosas adversas que le impidieron sumar la victoria 14 de su carrera.

“La verdad yo me visualizaba con una victoria, no sabía que era un rival zurdo, batallo mucho con ellos, pero son cosas que pasan en el boxeo, a veces uno piensa muy seguro que va a ganar y las cosas no suceden así”, explicó.

El hecho de entrenar ahora en el equipo de Alfredo Caballero es una de las situaciones que más certeza le da ahora de su mejoría, además de que siente que su inteligencia sobre el ring ha sido el rubro en el que más ha crecido.

ES BUENO SABER...



Desde su debut en 2016, Eduardo Ramírez solo tiene una derrota la cual se dio el 10 de junio de 2017 ante César Saucedo.