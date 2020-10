Koeman expuso insultos en su contra por parte de jugador del Getafe durante partido del sábado

ESPAÑA – El respeto es uno de los principales valores que se debe de fomentar a nivel personal y deportivo, inclusive dentro de los puertos jerárquicos entre entrenador y jugadores, pero parece ser que esto le pasó de largo al jugador del Getafe, Allan Nyom, quien fue acusado por el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, de haberlo insultado durante el duelo del sábado.

Por si fuera poco, Koeman ya estaba lidiando con la derrota del Barca por 1-0 contra el Getafe, ahora tenía que soportar también los ataques verbales por parte de Nyom, pero al final de cuentas el estratega lo quiso exponer frente a los medios de comunicación y dio la explicación de este incomodo capitulo e inclusive declaró que entabló una charla con José Bordalás, dirigente del Getafe.

“Lo primero que le he dicho es que Nyom me faltó de respeto y me dijo dos o tres veces cosas muy feas. Le he dicho a Bordalás que hable con su jugador”, declaró.