Klay Thompson le escribe mensaje a Kevin Durant

LOS ÁNGELES.-Klay Thompson acudió a las redes sociales para dejarle un mensaje de apoyo a Kevin Durant.

El escolta de los Warriors aprovechó la oportunidad para dejar bien claro a aquellos que no creían que fuera importante para el equipo que el alero fue pieza fundamental de su proyecto.

Día de juego y obviamente es un juego grande. Sin embargo, Dub Nation, necesito que tomen en consideración el hecho de que no estaríamos en esta posición de no ser por este hombre (Durant) y sus sacrificios. Él es la razón por la cual hay banderines guindando en el techo del Oracle. Necesito que todos los fanáticos que vengan hoy traigan el mismo fuego que K traía todas las noches a la cancha. No va a ser lo mismo salir de ese túnel sin ti hermano. Sabemos que es un pequeño inconveniente para un regreso enorme. Nada puede impedir la grandeza de este hombre. Hablando del Oracle, dejemos todo esta noche en honor a los 47 años que pasamos en este hermoso edificio. ¡VAMOS!", escribió Thompson en su Instagram.

Hace dos días Durant sufrió una rotura del tendón de Aquiles en el quinto juego de la Final de la NBA frente a los Toronto Raptors.



El tiempo estimado de baja en lesiones similares oscila entre los ocho meses y un año aproximadamente.

Los Warriors, vigentes campeones, ganaron el partido 106-105 y siguen vivos en la eliminatoria tras reducir su desventaja a 3-2.

Durant, que regresaba a la actividad tras casi un mes de baja por una lesión en la pantorrilla, firmó 11 puntos en sus 11 minutos en cancha antes de desplomarse al principio del segundo cuarto y abandonó el Scotiabank Arena de Toronto antes de acabar el encuentro en muletas y con una bota protectora.

"No creo que haya que culpar a nadie pero sé cómo es este mundo y si hay que culpar a alguien, que sea a mí. Kevin Durant ama jugar al básquetbol. Es una de las personas más incomprendidas (que hay). Es un gran compañero, una gran persona y no es justo. Me siento afortunado de conocerle. No tengo información de lo que tiene hasta que le hagamos la resonancia pero la gente que trabaja con él son buena gente", apuntó el lunes con lágrimas en los ojos el mánager general de los Warriors Bob Myers.

"Una victoria increíble y una pérdida horrible al mismo tiempo", resumió por su parte su técnico, Steve Kerr, tras el encuentro.

Futuro incierto

Gracias a la victoria, los Warriors continúan en busca de su cuarto anillo en los últimos cinco años. El sexto encuentro se disputará en el Oracle Arena de Oakland el jueves.

"Hay que cambiar el estado de ánimo y encarar cada jornada diciéndose que se va a mejorar y que, un día, volverás a jugar. Quieres volver a ser el jugador que fuiste pero, para ello, hay que estar seguro de volver solo cuando te sientes 100% sano y cuando tienes de nuevo confianza en tu cuerpo", dijo el miércoles la estrella de los Raptors Kawhi Leonard.

Durant, máximo anotador de Golden State en los actuales playoffs con 32,3 puntos por encuentro, se había lesionado el pasado 8 de mayo durante el quinto partido de las semifinales de la Conferencia Oeste frente a los Houston Rockets y se perdió la final de su zona ante los Portland Trail Blazers, a los que los Warriors barrieron 4-0.

En la temporada 2014/2015, el entonces astro de los Oklahoma City Thunder ya sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, así como un esguince que hicieron que se perdiera la mayor parte de la temporada.

La nueva lesión del alero tiene un efecto en el futuro inmediato de la NBA. No en vano, Durant podría rechazar el año de contrato que le queda con los Warriors y ser agente libre el 30 de junio o continuar ligado a los actuales campeones, que deberían jugar al menos la mayor parte de la próxima campaña sin él y no tendrían espacio salarial para acometer incorporaciones importantes.