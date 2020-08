‘Kikín’ Fonseca y ‘Werevertumorro’ emulan guerra entre ‘Memo’ Ochoa y Luisito Comunica

Francisco ‘Kikín’ Fonseca y ‘Werevertumorro’ imitaron la ‘pelea’ entre Guillermo Ochoa y Luisito Comunica, luego de que en la semana estos últimos fueran comparados físicamente.

“No jodas, ahora sí me diste en mi máuser y me bajaste toda la moral. No pensé que me veía tan jodido”, tuiteó en broma el ex futbolista de Cruz Azul , refiriendose a una fotografía que otro usuario compartió de él, hablando de un supuesto parecido físico entre ambos personajes.

No Jodas ahora si me diste en mi mauser y me bajaste toda la moral. ������ no pensé que me veía tan jodido ���������� https://t.co/gGt7nz522R — KIKIN FONSECA (@kikinfg) August 1, 2020

La respuesta del popular youtuber no se hizo esperar.

“Que raro ver a Kikín Fonseca opinar así de mí. No sé que le haya pasado; ese carnal y yo no nos conocemos. Al parecer me tiene checadito. Pero yo te deseo lo mejor, te mando mis mejores vibras, que sigas teniendo éxito”, contestó de manera similar a Luisito.

“Un abrazo, Werever, no dejes que te enganchen. Todo fue en cotorreo en un stream, nada serio; por cierto buen trabajo con Pelusa Caligari y también muy bueno el de Fiesta de cumpleaños”, dijo de vuelta el ex seleccionado nacional.

Un abrazo @werevertumorro ! No dejes q te enganchen jaja �� todo fue en cotorreo en un stream nada serio ; por cierto buen trabajo con Pelusa Caligari y también muy bueno el de Fiesta de cumpleaños ���� https://t.co/Boztwsq2nm — KIKIN FONSECA (@kikinfg) August 1, 2020

Recordemos que hace unos días, después de que Ochoa haciera un enlace en vivo mientras jugaba al videojuego “Warzone” e interactuaba con otros gamers, se tocó el tema del gran parentesco que los seguidores han pronunciado con Luisito Comunica, por lo que el portero del América dio su opinión al enterarse de los rumores y no fueron palabras bonitas dirigidas al youtuber.