Kevin, el niño que esperó a Messi por horas en el Camp Nou, platicó su triste experiencia

España – El pequeño Kevin no quería creer y tampoco quería imaginar al club que invadió su corazón para darle todo su amor, Barcelona, sin su máxima figura, el astro Lionel Messi, quien había solicitado su partida del club catalán, por lo que el niño se dirigió al Camp Nou, hogar del equipo, para esperar a Messi y ver por sus propios ojos si era cierto o no los fuertes rumores.

Kevin agarró una enorme popularidad por la bondadosa acción que hizo de esperar a su máximo ídolo afuera del estadio por varias horas, por lo que los medios de comunicación no esperaron mucho para intentar contactarse con él y frente a uno de ellos habló y declaró que sufrió mucho ante la muy sonada noticia.

El niño estuvo afuera del recinto por horas y platica esa peculiar experiencia, la cual no fue buena, ya que pasó por varios episodios desafortunados y sufrió mucho estar ahí, ya que inclusive relató que tuvo que dormir ahí, porque no quería despegarse del lugar hasta ver a Messi llegar.

“Me puso muy triste, no quería que se vaya porque me había dado un montón de alegrías. Me puse a llorar. He dormido mal y a veces ni he cenado, ni he comido al mediodía. Vine por Messi, para verlo por si pasaba por aquí. Por desgracia no pasó. Me veo bastante triste en esa foto. En el colegio me decían que era actuado, pero no lo era”, platicó.