Kevin de Bruyne extiende su contrato con el Manchester City hasta 2025

El Manchester City aseguró la permanencia de una de sus principales figuras al darle una extensión de contrato a Kevin de Bruyne hasta 2025.

El jugador belga es uno de los mejores mediocampistas de la actualidad y es un pilar en el Manchester City, que desde su llegada en 2015 ha conquistado nueve títulos, incluidas dos celebraciones de la Liga Premier.

"No podría estar más feliz. Desde que me uní al City en 2015 me he sentido en casa. Me encantan los aficionados, mi familia vive en Manchester y mi propio juego se ha desarrollado muy bien", dijo De Bruyne al club.

De Bruyne, quien se caracteriza por su visión de juego y distribución del balón, ha disputado 255 partidos con el Manchester City con 65 goles y 101 asistencias en todas las competencias.

Desde que firmó con el @ManCity en 2015-16, las 76 asistencias de Kevin De Bruyne están empatadas como la 2da mayor cantidad en las 5 grandes ligas de Europa (Lionel Messi - 79).



En la presente temporada en Inglaterra suma cinco goles y 11 asistencias, la segunda mayor cantidad.