Kary Correa habla sobre polémica con José Ramón Fernández en programa de ESPN

CIUDAD DE MÉXICO-. Los programas deportivos de debate en ocasiones suelen generar polémica y más en la actualidad, con la presencia de redes sociales, como sucedió esta semana con Kary Correa y José Ramón Fernández.

Después de que usuarios en redes sociales alegaron que José Ramón Fernández no dejaba hablar a Kary Correa en el programa Cronometro de ESPN, la misma periodista deportiva aclaró la polémica y defendió a su compañero.

"El señor José Ramón Fernández, a quien estimo y con quien he trabajado desde hace casi 13 años, no me mandó callar en ningún momento, por el contrario, dijo que yo no le permitía la palabra, cosa que, quien alguna haya hecho programas de debate, o quien acostumbra a verlos, entenderá que es parte de la esencia del programa", compartió Kary Correa.