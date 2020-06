Karim García se apunta para tomar el timón de los Naranjeros

HERMOSILLO, Sonora.-Karim García jugó cinco temporadas con Naranjeros de Hermosillo y conquistó un título con ellos en la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Por qué no pudiera ser el próximo manager del equipo?, dice el ex pelotero de Grandes Ligas.

Con la actual vacante de timonel en la novena hermosillense tras el cese de Vinicio Castilla, el nacido en Ciudad Obregón no oculta su deseo de ocupar el puesto de mandamás en el dugout del Estadio Sonora.

La única experiencia previa de García como manager fue al mando de la Selección Mexicana Infantil que se coronó de forma invicta en la Serie Mundial Cal Ripken del año pasado en los Estados Unidos.

Nadie se ha acercado de Naranjeros conmigo. Me encantaría, sí. Es un equipo de primer nivel… tanto Naranjeros, como Culiacán, sabemos que siempre están en los primeros lugares, en los playoffs todo el tiempo. Naranjeros es el que más campeonatos ha ganado, un equipo de mucha tradición.

"Si se me diera la oportunidad de manejar algún equipo, la verdad que a mí me encantaría. Ese es un sueño más que quisiera realizar. Yo creo que todo lo demás lo he hecho, y yo creo que ahora nada más me falta hacerme manager profesional”, dijo a EL IMPARCIAL el ahora encargado del desarrollo de entrenadores a nivel nacional en Probeis.

Para que ese objetivo se pueda cumplir la próxima campaña del circuito invernal mexicano, depende de una simple llamada y las respectivas negociaciones con la novena hermosillense.

“De que me hablarán, nada más, y ponernos de acuerdo en cuanto a todos los coaches que uno va a tener ahí. Aparte de que es un equipo bastante sólido, siempre han tenido una muy buena base, y buscando los muy buenos extranjeros, Naranjeros debe de volver a ganar”.