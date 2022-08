Karen Hernández, árbitra mexicana, se vuelve viral por su reacción ante reclamo de futbolista (VIDEO)

GUADALAJARA, México-. "Si no le gusta, váyase", fue prácticamente lo que dijo la árbitra mexicana, Karen Hernández, en el partido de CD Tapatío vs Raya2 celebrado el pasado jueves, en la Liga Expansión MX.

Karen Hernández, quien fue la árbitra central del partido entre el club tapatío y regiomontano, recibió fuertes reclamos e insultos de Iván Tona, jugador sonorense de Raya2, pero la referee mostró personalidad y no se dejó.

Al ver que Iván Tona la insultó por haberle sacado la tarjeta amarilla, la árbitra hidrocálida de 27 años no dejó la cosa en amonestación, ya que mostró una tarjeta roja, pues expulsó al futbolista por reclamos.

En el partido Tapatío Vs Rayados la arbitra Karen Hernandez le pone el ejemplo a los árbitros de la LIGAMX, como se hace respetar un árbitro y no permitir que los insulten, vaya ejemplo. pic.twitter.com/4C6Lqdgtve — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) August 11, 2022

"En el partido Tapatío vs Rayados, la arbitra Karen Hernández le pone el ejemplo a los árbitros de la LIGA MX, cómo se hace respetar un árbitro y no permitir que los insulten, vaya ejemplo", escribió Felipe Ramos, ex referee mexicano que participó en el Mundial Corea-Japón 2002.

Y así fue el debut de Karen Hernández como árbitra central en Liga Expansión MX

De acuerdo con la cuenta oficial de Twitter de Liga Expansión MX, Karen Hernández se estrenó en ese partido como árbitra central en el llamado 'Circuito de Plata', quien debutó con éxito, al ganarse cientos de reconocimientos por no dejarse intimidar.