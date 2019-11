Kaepernick realiza prueba ante representantes de ocho equipos

RIVERDALE, Georgia.- Colin Kaepernick lanzó el sábado pases durante unos 40 minutos en el campo de una escuela secundaria y procedió a firmar autógrafos para los cientos de aficionados que se congregaron en una de las zonas de anotación al observar la prueba para la NFL, una que inesperadamente cambió de lugar.

Fue otro extraño capítulo en la saga del exiliado quarterback.

Ocho representantes de equipos llegaron al nuevo sitio. Uno de los presentes fue Andrew Berry, vicepresidente de operaciones de fútbol de los Eagles de Filadelfia. Scouts de los Jets, Redskins y Chiefs también habrían acudido.

Todos observaron desde un costado, tomando apuntes en sus libretas mientras Kaepernick soltaba pases a cuatro receptores agentes libres.

Nuestra máxima prioridad hoy era asegurar que tuviéramos transparencia en todo”, dijo Kaepernick después de culminar la prueba. “No se podía tener eso en el otro lugar, así que por eso vinimos acá”.

Fue una escena surreal. El quarterback que condujo a los 49ers de San Francisco al Super Bowl, uno que debería estar en la plenitud de su carrera a los 32 años de edad, entrenándose en la escuela secundaria Charles Drew, al sur de Atlanta.

Kaepernick, quien exhibió sus dotes con una camiseta sin mangas y pantalones cortos, evidenció que se ha mantenido en excelente condiciones físicas durante su inactividad de tres años. Sus pases eran afilados, aunque algo impreciso en los envíos a profundidad. No fue el tipo de sesión que convencería a un equipo de un modo u otro.

Pero eso no era el fin.

Kaepernick siempre ha insistido que todo el mundo que tiene la calidad para jugar en la NFL. Sostiene que ha sido vetado por arrodillarse durante el himno nacional para protestar contra la brutalidad policial y la injusticia racial, un polémico gesto que fue debatido hasta en la Casa Blanca.

“He estado en condiciones durante tres años”, dijo Kaepernick. “Me han dicho que no durante tres años. Todos sabemos el por qué. Hoy he venido y lo he demostrado frente a todos. No tengo nada que esconder. Estamos esperando por los 32 dueños, los 32 equipos, (el comisionado) Roger Goodell que dejen de rehuir, que dejen de rehuirle a la verdad, que no anden rehuyéndole a la gente”.

Kaepernick no respondió a preguntas ante los al menos 50 periodistas que debieron movilizarse apuradamente a Riverdale para cubrir su entrenamiento, luego que inicialmente fueron al complejo de prácticas de los Falcons de Atlanta, en Flowery Branch, a 100 kilómetros (60 millas) de distancia.

Los representantes del quarterback dijeron que tomaron la decisión de cambiar el lugar para permitir que los medios presenciasen y grabasen la sesión y dijeron que el cambio fue motivado “debido a decisiones recientes de la NFL”.

"Desde el comienzo, el señor Kaepernick solicitó un proceso legítimo y desde el comienzo la oficina de la NFL no lo ha proveído”, añadieron. La liga había declarado que la prensa no tendría acceso a la singular prueba.

Fue una decisión sorpresiva que pareció sorprender a todo el mundo y se produjo menos de una hora antes del programado comienzo de la sesión.

Varios scouts de la NFL ya estaban adentro de las instalaciones de los Falcons cuando se conoció que la sesión con Kaepernick se trasladaba de los suburbios del norte de Atlanta a la escuela secundaria en Riverdale, situada al sur de la ciudad, cerca del aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson.

Una vez en el campo, Kaepernick lanzó pases a Bruce Ellington, Brice Butler, Jordan Veasy y Ari Werts.

Eric Reid, su excompañero de los 49ers que le acompañó en las protestas y en una demanda por confabulación contra la liga, observó la práctica desde una banca en los laterales.

Reid, actualmente safety de los Panthers de Carolina, se retiró de la prueba tras unos 20 minutos para viajar de vuelta a Charlotte. Su equipo recibe a los Falcons el domingo.

“Creo que podría darse un desenlace positive”, dijo Veasy. “Al final de cuentas, todo avance es un buen avance”.

Pero el agente de Kaepernick, Jeff Nalley, no se expresó tan ilusionado.

“Si los equipos están interesados, tendrán que invitarle a entrenar”, dijo. “Nadie pidió esta prueba”.

Kaepernick no juega desde la campaña de 2016 con los 49ers. En febrero, la NFL llegó a un acuerdo sobre la denuncia de confabulación presentada por Kaepernick y Reid.