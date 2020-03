Jürgen Klopp y su curiosa respuesta sobre si el coronavirus afectará a su equipo

El coronavirus ha provocado la postergación de diferentes eventos deportivos, entre ellos de futbol.

En Inglaterra, incluso se habló de la posibilidad de cancelar la Premier League debido a esta enfermedad, y uno de los afectados sería el Liverpool, quien se encamina a ganar su primera liga bajo el nuevo formato.

Después del partido de la quinta ronda de la FA Cup, el entrenador de los Reds, Jürgen Klopp, fue cuestionado sobre como el virus afectaría a su equipo, y su respuesta fue, digamos, fiel a su estilo.

No entiendo ni me gusta que simplemente por el hecho de ser famoso mi opinión sea relevante sobre un tema del cual no soy experto ni tengo conocimiento. Yo soy un simple tipo que lleva una gorra de béisbol y va mal afeitado”, expresó.