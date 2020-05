Jürgen Damm y el pasado nazi de su familia que lo llevó a México

MONTERREY, Nuevo León.- En la década de 1930, el Nacional Socialismo, mejor conocido como nazismo, se fortaleció en Alemania con Adolf Hitler como figura del movimiento, quien a la postre con sus discursos tomaría el poder y conformaría un ejército que intentó dominar Europa a base de invasiones.

Mucho tiempo después, en 1992, nacía Jürgen Damm, del matrimonio entre una veracruzana y un alemán, y esto tendría relación con el primer párrafo.

Leo Hilmar Damm, bisabuelo del ahora futbolista mexicano, formaba parte del escuadrón del Führer, pues se desempeñaba como médico.

Pixabay

El propio atacante felino relató parte de esta historia cuando militaba en Tuzos del Pachuca.

"Según me contaba mi abuelo, a mi bisauelo Leo le olía mal todo lo que pasaba por allá, sabía que una guerra vendría y decidió mandar a su familia fuera de Alemania".

En ese entonces, 1938, Alemania emprendía movimientos militares intentando tomar para conquistar Polonia, Holanda, Bélgica, Noruega y Francia, situación que después detonaría la Segunda Guerra Mundial.

Damm cuenta que su bisbuelo no se sentía seguro de lo que estaba por venir y parecía que muchos podrían perder la vida, por lo que buscó a como diera lugar que su familia encontrara refugio fuera del territorio teutón.

"Mi bisabuelo según me dicen, era doctor del ejército nazi, pero algo no le gustaba de lo que estaba pasando… Ya sabes, había un dictador ahí y no muchos lo querían. Como pudo sacó a su familia de Berlín… entre ellos iba mi abuelo, que se llama Hilmar".

Refugio en México

Cabe resaltar que el entonces presidente mexicano, Lázaro Cárdenas, ordenó a su representante en la Sociedad de Naciones, Isidro Favela, protestar por la anexión alemana de Austria, y a su cónsul general en Francia, Gilberto Bosques Saldívar, organizar la ayuda y refugio de los perseguidos por el nazismo.

Esta situación beneficiaria a los descendientes de Leo, pero el bisabuelo de Jürgen moriría en la guerra.

"Mi abuelo llegó a México con la familia y comenzó a abrirse brecha. Hoy es un alemán en toda la pinta… Cuando juega la selección de Alemania se viste con los colores y le echa porras a ellos…”. El abuelo Hilmar hizo vida en nuestro país, como mucho otros alemanes que se incrustaron en la cultura. «Mi papá se llama Helmut, es empresario, director de una empresa. Ya es mexicano,… más que el mole, pero de la Ciudad de México".

El atacante "jarocho" ahora padre de una niña, cuenta que el destino fue el que unió a sus padres. Su papá venía de Berlín llegó a CDMX y de ahí pasó a Tuxpan, Veracruz, donde conocía a su esposa.

"Fue raro… Mi papá vivía en la ciudad de México y mi mamá Lucía en Tuxpan, Veracruz. No había razón por la que debieran encontrarse en la vida…".

"En una ocasión un amigo de mi papá que conocía a la hermana de mi mamá, lo llevó a Tuxpan para que le hiciera el ‘quite’. Ahí mi papá conoció a mi mamá".

Jürgen mexicano

Damm debutó en 2012 con los Estudiantes Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara luego de que pasara un tiempo intentando subir categorías en Atlas para llegar al profesionalismo.

Pachuca lo adqurió al comprar la franquicia de Tecos, que luego se transformó en Mineros de Zacatecas y lo ascendió al primer equipo.

Fue en los Tuzos donde empezó a desarrollarse y en cierta medida a consolidarse en Primera División, sonó para Europa pero Tigres de la UANL fue quien en 2015 lo adquirió y este Clausura 2020 fue borrado del plantel conforme el torneo avanzaba, al extremo de que Damm ni siquiera fue considerado para la eLiga MX, campeonato virtual del futbol mexicano jugado desde consola.