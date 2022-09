Jürgen Damm se burla de fans del Chivas: "es carrilla sana", les dijo

MÉXICO.- El jugador de América Jürgen Damm publicó un video en su cuenta de Facebook donde se aprecia a un fanático de Chivas llorando por la derrota de su equipo favorito. Damm no perdió ocasión para hacer mofa de la situación y compartió un mensaje en tono de burla contra los "incahermanos" (una burla por la criticada doble nacionalidad de Santiago Ormeño, quien nació en la Ciudad de México).

Los aficionados del rojiblanco no hicieron esperar su reacción. Algunos lo criticaron por no salir a jugar; por ejemplo, alguien le preguntó qué se sentía "calentar el asiento", comentario que Damm respondió con un "muy feo, pero después veo mi quincena y se me pasa".

Cuando los fanáticos se quejaron, Jürgen los acusó en otro post de no haber mostrado la misma actitud con lo sucedido a Henry Martin. Se refiere al incidente de hace un año, cuando el jugador de Chivas Miguel Ponce le picó los ojos a Henry Martin tras una discusión.

"No sean piel delgadita"

Damm reprobó la actitud de los fans de Chivas. Aseguró que lo que él estaba haciendo era solamente "carilla sana" y que, por lo tanto, no deberían incomodarse así. Afirmó que él mantiene el silencio cuando es objeto de burlas, ya que, según dijo, es algo que es parte del futbol mismo: "No sean piel delgadita", les reclamó.

Muchos internaturas hicieron mofa de Jürgen, en respuesta a su posteo del video de Gonzalo. “Estamos llorando pero por los centros tan malos que mandas” fuer una de las críticas, “Cuando sumes más de 10 minutos en el campo, hablas, mientras no”, le dijo otro.

Buenos días, ya rumbo al jale, porque el único que gana dinero sin hacer nada es Jürgen Damm. ���������� — ���� El HINCHA ����⚽ ™ (@El_Hincha12) September 19, 2022

Es verdad que la expectativa sobre el tiempo en el campo de Jurgen Damm no se ha cumplido. El jugador fue anunciado com uno de los grandes recursos del América, pero no participó en este clásico.

