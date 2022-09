Julio Urías se mantiene como líder en la Nacional tras victoria de Dodgers

San Diego, California.- Julio Urías lanzó seis entradas en blanco para bajar su efectividad a 2.17 y mantenerse como líder de efectividad en la Liga Nacional a una semana de terminar la temporada regular.

El zurdo mexicano salió sin decisión en la victoria 1-0 de los Dodgers de Los Ángeles ante los Padres de San Diego en Petco Park en diez entradas. Freddie Freeman remolcó a Mookie Betts para la carrera del histórico triunfo 107 de los azules, la cifra más alta para la orden.

Urías utilizó todo su arsenal de pitcheo para dominar a los frailes y salir de situaciones difíciles cuando fue necesario, como en la primera entrada, cuando tenía dos corredores en circulación y tiró una curva a 82 millas que quebró al centro de la zona strike y dejó parado a Wil Myers.

Interacción en el terreno

Manny Machado le dio hit dos veces y llegaron a tener alguna interacción en el terreno. “Es bonito enfrentarse a este tipo de jugadores”, refirió sobre el tema.

Su trabajo fue de 92 pitcheos para colocar 63 de ellos en la zona, ponchar a cinco bateadores y pasar a dos por bolas malas.

Su 2.17 de ERA es seguido en la Nacional por Sandy Alcantara de los Marlins con 2.32 y es también la tercera mejor de todo Grandes Ligas.

Julio Urías más afilado

Desde la segunda mitad de la campaña, el culichi de 26 años estuvo más afilado y en trece salidas tiene 1.23 de carreras permitidas por cada nueve entradas. Sus cifras totales de 2022 son de 17-7.

El manejador Dave Roberts anunció que todavía le queda una salida más antes de iniciar con la postemporada.

Entre las conversaciones para el premio Cy Young está el nombre del mexicano desde semanas atrás. “Eso no me distrae, me motiva para dar lo que tengo que dar”, comentó Urías