Julio César Chávez revela la sustancia a la que su hijo es adicto: “Esas pastillas son muy adictivas”

HERMOSILLO, México-. Julio César Chávez Jr., el hijo del ‘Gran Campeón Mexicano’, se ha visto envuelto a lo largo de su carrera como boxeador profesional en problemas de adicciones, algo que lo ha frenado para llegar a lo más alto del deporte.

Luego de que ha sido internado en clínicas de rehabilitación en varias ocasiones, Julio César Chávez González reveló la sustancia a la que su hijo es adicto y cómo esta le ha causado daños. El sonorense aclaró que no es cocaína.

“Realmente mi hijo Julio ni siquiera usa cocaína, ni siquiera toma, mi hijo tiene un problema de pastillas para bajar de peso. Esas pastillas son muy adictivas. Si las sabes utilizar no pasa nada”

“Pero cuando tienes un problema de adicción, si te tomas 20 o 30 empiezas a ver moros con tranchetes, a celar a tu esposa, a hablar mal de tu padre, a valerte madre la vida”, explicó Chávez en el programa “De primera mano”.

Para Julio César Chávez fue doloroso meter a su hijo a un anexo

Julio César Chávez habló sobre la última ocasión en la que metió a su hijo a un anexo en busca de una recuperación definitiva, quien señaló que para él fue doloroso y triste verlo durmiendo en el suelo.

“Pero cuando quise sacar a mi hijo me dijo que no, ‘aquí estoy bien, quiero terminar mi proceso, salir, pelear, estar con mi familia porque ya me cansé’ y eso es una gran noticia para mí", platicó Chávez.