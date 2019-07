Julio César Chávez revela cuáles fueron los meses más tristes de su vida

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes Julio César Chávez cumple 57 años y parte de su festejo lo hizo manteniéndose en forma.

El "César del Boxeo" subió a su redes sociales un video corriendo y en el que presume que corrió 12 kilómetros en una hora con cinco minutos.

Luce feliz y con una imagen fuerte a pesar de los problemas que lo aquejaron por muchos años: las adicciones.

Hace unos meses Julio César reveló que los cuatro peores meses de su vida, los pasó en un centro de rehabilitación en el que lo internaron para tratar su adicción a las drogas y el alcohol que deterioraron su vida personal y deportiva.

Luego de meses en las que Chávez consumía drogas durante el día y la noche, su esposa Miriam lo ingresó sin su consentimiento, lo que provocó el enojo del gran campeón mexicano, quien apuntó que tuvo que comer verduras en descomposición.

"Los cuatro meses y medio más tristes de mi vida los pasé en un centro de rehabilitación en el que mi esposa me metió a la fuerza, yo creo ya harta de mi situación. Estaba en un galerón con 120 cabrones cochinos, mugrosos y yo no podía creer que estaba ahí, yo era el 'Gran' campeón mexicano. Me levantaban a las 6 de la mañana, me bañaba con agua fría y comía verduras echadas a perder", contó Chávez en la presentación de su libro biográfico en el mes de febrero.

La leyenda del boxeo mexicano confesó que antes de que su familia tomara decisiones sobre su adicción, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, José Sulaimán fue el primero que intervino para tratarlo en una clínica en San Diego.

"Don José Sulaimán fue el primero que me ayudó. Me llevó a un centro en San Diego. Primero fue a Tijuana y ahí me dijo que él no quería morirse sin que yo me recuperara".

Julio César Chávez dio a conocer que está por cumplir 10 años de sobriedad, pero que no le gusta recordar los momentos que sufrió en su niñez, juventud y sobre todo cuando atravesó el mundo de las drogas.

"Yo no quería hacer el libro, pero mi hermano Rodolfo empezó sin mi autorización. Después de que mataron a mi hermano Borrego comencé a leer lo que llevaban del libro y no me gustó recordar los momentos tristes y difíciles que viví. Tuve un problemas de drogas en los que toqué fondo", dijo el tres veces campeón del mundo.

Julio César Chávez: La verdadera historia es el libro escrito por Julio César Chávez, Rodolfo Chávez, Javier Cubedo en las que se cuenta la vida intensa de esplendor y tragedia de uno de los mejores boxeadores que ha tenido México.