Julio César Chávez desea compartir cartelera con Julio Jr. y Omar en septiembre

MÉXICO – Parece ser la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, quedó fascinado con las recientes exhibiciones que ha hecho contra Jorge “Travieso” Arce en diciembre del 2019 y febrero del presente año, lo que pareciera que su amor por ponerse los guantes de nuevo renació y creció aún más, que ya planea subirse al ring el 25 de septiembre, pero quiere sea una noche especial, pues quiere compartir cartelera por última vez con sus hijos Julio Jr. y Omar, donde sería su despedida definitiva.

Desde que Chávez Jr. abandonó oficialmente el boxeo profesional han pasado 15 años, la última vez que vimos al “Cesar del Boxeo” fue el 17 de septiembre del 2015 en el America West Arena de Phoenix, donde se enfrentó contra Grover Wiley.

Pero eso no lo ha detenido a subirse al ring y disfrutar unas buenas peleas de exhibición, la cuales también ambientan al público presente. Han sido cuatro peleas con ese mismo formato, la primera fue contra Mario “Azabache” Martínez, después con René Pineda y las últimas dos las hizo con Jorge “Travieso” Arce.

El deseo de Chávez Jr. de que sus hijos estén presentes en su último adiós a los escenarios boxísticos, que está moviendo cielo, mar y tierra para que su deseo se pueda hacer realidad y ver a sus hijos verlos arriba de los ensogados antes de que el número uno de la dinastía cierre la noche con broche de oro.

En los inicios de Julio Jr. en el pugilismo profesional le tocó formar parte de algunas carteleras donde su padre era la atracción especial, pero Julio padre desea que Omar pueda sumarse con ellos para que sea la tercia completa la que tenga acción en dicha velada, por lo que impulsará al menor a regresar después de que no pelea desde junio del 2019, cuando cayó por decisión contra Oziel Santoyo.

“Fíjate que no recuerdo si hemos estado alguna vez los tres en el ring, creo que alguna vez estuvimos Julio y yo peleando profesional y Omar con una exhibición o mis dos hijos dando una exhibición, pero no recuerdo, de cualquier forma sería muy especial para mí compartir con ellos el ring por última vez, ojalá se pueda concretar, pero si no, estamos listos para darle clases de nuevo al 'Travieso'", sentenció.