Julio César Chávez Jr. habló sobre su posible retiro

CULIACÁN, Sinaloa.- Si la derrota se vuelve a presentar en su próximo combate del 21 de noviembre contra Nicolás Masseroni, no pensaría en el retiro, aseguró el boxeador Julio César Chávez Junior.

En rueda de prensa virtual, el pugilista anuncio el combate contra el argentino en dicha fecha, mismo que será en un gimnasio en Culiacán, Sinaloa, y afirmó que su retiro no está cerca.

“No, no pienso perder ni retirarme, porque nunca me han ganado bien y nunca me van a ganar tampoco, así que yo tengo confianza en mi, pase lo que pase voy a seguir dando buenas peleas, no tengo nada que responderte”, afirmó.

Además, aseguró que su pelea contra Masseroni será importante en su carrera, pues siente que en su preparación ha hecho cosas que tenía mucho tiempo sin realizar, además que busca regresar tras par de derrotas en fila.

“Es igual de importante que todas, o más, porque representa qué es lo que va a pasar con mi carrera. Por una u otra razón ha quedado una incógnita o una duda de lo que ha pasado en los combates, y la tercera es la vencida, representa todo esta pelea, para mi y para mi carrera”, destacó.

Tras su derrota en septiembre pasado ante Mario Cázares, el hijo de la leyenda mexicana aseguró que ha aprendido muchas cosas, entre ellas que el boxeo es de “tramposos”.

“Aprendí que en el boxeo son bien tramposos, que debo de hacer las cosas bien porque nomás se aprovechan, pero no voy a darles chanza, lo voy a noquear rápido para que no puedan hacer esas cosas”, aseguró.

En lo que respecta a su nuevo rival, Chávez Jr. mencionó que, por lo que conoce del argentino, está seguro que será una pelea de muchas emociones para los aficionados y sabe que la gente estará contenta con el espectáculo.

“Pienso que va a ser una pelea con mucha acción, que la gente va a disfrutar, por los estilos, porque los dos vamos al choque, a intercambiar golpes, y eso es lo que le gusta a la gente”, declaró.

ES BUENO SABER…

Esta es la primera ocasión, desde hace 8 años, que Julio César Chávez Junior pelea tres veces en menos de un año.