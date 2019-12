Julio César Chávez Jr. está listo para pelear contra Daniel Jacobs

CIUDAD DE MÉXICO.- El "Junior" sabe que su pelea de mañana ante Daniel Jacobs es un chance único, pues regresa a pelear a Estados Unidos y con el objetivo latente de ser campeón nuevamente.



La aduana no será fácil. Enfrentará en en la Talking Stick Resort Arena de Phoenix al estadounidense Jacobs, quien vuelve al ring tras perder el cetro Mediano en mayo pasado contra el tapatío Saúl Álvarez.



Chávez no pelea en el país vecino desde mayo de 2017 cuando curiosamente también perdió contra "Canelo".



Debemos aprovechar la oportunidad. Entrenamos bien ha sido una gran preparación, no hay excusas, estamos donde queremos y quiero ser campeón del mundo nuevamente.



"Me ha regresado el hambre, quiero que la gente quede satisfecha. Sabemos de la calidad de Jacobs, serán dos ex campeones con ganas de ser monarcas otra vez", expresó el sinaloense.

Julio (51-3-1, 33 KO's) peleará ante Jacobs (35-3, 29 KO's) en peso Supermediano.



"Estoy en el peso que quiero, me siento bien en las 168 libras. Me siento bien con Roach y van a los cambios. Hace tiempo que no me sentía así de bien", apuntó el peleador que volvió a entrenar para esta pelea con el experimentado Freddie Roach.