Julian Edelman librará ida al juzgado por caso de vandalismo

Buenas noticias para el receptor de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Julian Edelman, pues no será procesado por el delito de vandalismo en el que incurrió a principios de año en la ciudad de Los Ángeles.

El jugador fue aprehendido la noche del 11 de enero en Beverly Hills por subirse al cofre de un carro y causarle daños, informó la policía.

Edelman tenía una cita programada en el condado de Airport el 13 de abril, pero el dueño del vehículo en cuestión habló con la oficina del fiscal y señaló que el atleta de 33 años pagó las reparaciones a su propiedad.

“El dueño del vehículo informó a la oficina del fiscal que no busca arrestar a nadie por la acusación de vandalismo. La persona arrestada no tiene registros criminales. El caso ya no interesa a la justicia”, dice el reporte oficial.