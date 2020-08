Jugar en México impulsó a León

El trabajo y lo que ha aprendido en invierno ha sido fundamental para que ahora esté muy cerca de debutar en Grandes Ligas, aseguró el receptor hermosillense Julian León, quien hace unos días fue llamado por Marlins de Miami a su roster de 60.

En entrevista para las redes sociales de Naranjeros de Hermosillo, su club se Liga Mexicana del Pacífico, Julián comentó del avance que ha tenido en su carrera al ser regular en la pelota mexicana, por lo que considera que su buen trabajo lo puso en los ojos de los dirigentes estadounidenses.

“Yo creo que el beisbol de invierno me ha ayudado muchísimo en mi carrera en Estados Unidos y jugar acá en verano me ha ayudado bastante también, y creo que la consistencia que tuve, el año pasado, en invierno me sirvió para que se dieran cuenta de lo que estaba buscando.

“Se dieron cuenta que yo he estado un poquito más maduro, un poquito más preparado que en años anteriores y gracias a Dios me dieron la oportunidad y siempre agradecido con Naranjeros y poniendo en alto el nombre de ellos”, destacó.

Hasta el momento, lo primero que tiene que superar es una serie de pruebas negativas a Covid-19, y para eso está teniendo muchos cuidados estando totalmente aislado en su cuarto de hotel, para posteriormente saber qué pasará con él y qué oportunidades recibirá.

Estoy completamente aislado, no he salido para nada del hotel, no he salido a supermercados a tiendas porque tengo que salir negativo en varias pruebas de Covid y más que nada cuidándome a mí y a mis compañeros y no he tenido la oportunidad de estar en el terreno de juego porque está primero la salud”, comentó.

A Julián, desde que tocó el tema de la pandemia, el equipo de Florida lo ha tenido en contacto constante vía telefónica y le habían dicho que se mantuviera atento porque en cualquier momento le podían llamar, situación que se presentó el domingo, y el mismo lunes en la mañana se trasladó a Estados Unidos.