Jugadores exigen permanencia del Ascenso MX para seguir trabajando

MÉXICO - Descuidado desde hace años, el Ascenso MX lucha por no extinguirse ante la propuesta de algunos dueños de la Liga MX de abolir el descenso y crear una Liga de Desarrollo. Preocupados por su futuro y el de sus familias, los jugadores de esta división comenzaron “protestas silenciosas” que consistieron en no jugar el primer minuto de sus partidos de la Jornada 8.

La siguiente semana será clave en un tema del que se puede desprender la pérdida de empleo de, por ahora y según los elementos registrados en la página oficial del Ascenso MX, 240 jugadores que no cumplirían con la restricción de ser categoría Sub-23.

Este posible recorte se suma al del 33 por ciento de los futbolistas que militaban en esta categoría cuando contaba con 17 equipos y con el paso de los años y el desinterés quedó, primero en 14 y luego en 12, tras la salida de los Potros UAEM y los Loros de Colima, este último por el fallecimiento de su propietario.

Hay que recordar que en la supuesta Liga de Desarrollo podrían registrar a cinco mayores del límite de edad, aunque esto no resulta un consuelo para los jugadores. Dos elementos de amplia experiencia en el Ascenso MX han manifestado su desacuerdo con la idea de quitar el ascenso y descenso: “Es desalentador para todos, una Liga sin ascenso ni descenso se hace mediocre, al matar la competencia. Estamos empezando con protestas y esperamos que no cause repercusiones. Estamos de la mano con la Asociación y esperemos que mejore la situación para saber qué haremos después”, comentó Rodrigo Prieto, delantero de los Venados de Yucatán.

Además de los empleos que están en riesgo, las directivas de los equipos del Ascenso MX se enteraron de que ninguno cumplió con la certificación, algo que se les haría oficial el jueves de la siguiente semana, cuando los pasen uno por uno para explicarles en qué fallaron y por qué no podrían ser parte de la expansión a 20 equipos que piensan tener en la Liga MX.

Sobre la posible Liga de Desarrollo, Luis Miguel Salvador, director deportivo de Venados, fue crítico sobre las medidas que tomarían los dueños de los clubes de Primera División.

“¿Qué culpa tienen los equipos del Ascenso MX de que otros clubes de Primera hayan tenido una mala administración?”, dijo el directivo.

“Ese rumor de que a los equipos de desarrollo les otorgarían entre 25 y 30 millones de pesos al año como apoyo… ¿por qué no lo hacen ahorita? El Ascenso, que puede ser una liga de súper desarrollo, no le quita dinero a la Primera División”, dijo el director deportivo del club yucateco.

“En el Ascenso MX hay buen nivel, con buenos jugadores y con inversionistas trabajando por el bien del futbo y trabajamos de la mejor forma para encontrar la mejor solución”, agregó Manuel Velarde, presidente del Atlante.

Información por El Universal.