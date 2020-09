Jugadores de la Selección de Inglaterra son expulsados por meter mujeres al hotel

INGLATERRA – Aunque no estén en casa, eso no detuvo a los jugadores Mason Greenwood y Phil Foden, seleccionados de Inglaterra, para que pudieran pasar un rato agradable acompañados de mujeres, por lo que ellos metieron a dos féminas en el hotel donde se hospedan en Islandia.

A los jugadores se les hizo fácil organizar una noche divertida, por lo que ellos tomaron el arriesgado acto de invitarlas al hotel, las mujeres fueron identificadas como Nadia Sif Lindal Gunnardottir y Lara Clausen. Los futbolistas fueron inmediatamente corridos del conjunto, ya que rompieron las normas sanitarias y pusieron en peligro a demás personas con un posible contagio de Covid-19.

Las mujeres fueron investigadas para averiguar como se dio la conexión entre ellas y los jóvenes, a quienes ellas describieron como personas muy caballerosas. Nadia fue la que platicó específicamente como ocurrieron las cosas de su encuentro con ellos.

"Nos conocimos en línea. Estuve hablando con Mason durante un par de días antes de que vinieran a Islandia. Lo siento mucho por ellos y nunca quise ponerlos en esa posición. Pero no sabíamos nada mejor, y no sabíamos que estaban en cuarentena, o de lo contrario no habríamos ido a encontrarlos", declaró.