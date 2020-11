Jugadora española se niega a homenajear a Maradona

ABEGONDO, España.- Los campos de futbol del mundo se han rendido en homenajes a Diego Armando Maradona, situación que no vino para nada bien para la jugadora Paula Dapena, de la Tercera División de España.

En el amistoso de su equipo, el Viajes Interrías FF contra el Deportivo La Coruña, la delantera se negó a homenajear al Pelusa como un gesto feminista.

En el minuto de silencio, Dapena, a diferencia de todas las jugadoras que se mantuvieron de pie, decidió sentarse y dar la espalda.

"Por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, entonces, obviamente no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y que no se haga por las víctimas", aseguró Dapena al portal Pontevedra Viva.