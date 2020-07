Jugador del Magic de Orlando no se arrodilla durante el himno

LAKE BUENA VISTA, Florida (AP) - Jonathan Isaac, del Orlando Magic, representó el himno nacional antes del partido de su equipo contra los Brooklyn Nets el viernes, el único jugador o entrenador en ese juego que no se arrodilló.

Isaac estaba de pie con las manos a la espalda. Llevaba su camiseta Magic y no la camiseta Black Lives Matter que otros jugadores han tenido para los himnos hasta ahora en el reinicio de la temporada de la NBA en Walt Disney World.

Una persona con conocimiento de la decisión de Isaac dijo que no fue una sorpresa para sus compañeros de equipo y que su elección se discutió con anticipación. Los compañeros de equipo apoyaron la decisión, dijo la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque Isaac aún no había discutido su decisión públicamente

Isaac, un ministro ordenado, tiene una historia de ser activo con varias organizaciones benéficas e iglesias.

Los jugadores y los equipos en el reinicio en Disney han elegido arrodillarse para tocar los himnos, haciéndolo a lo largo de la línea lateral más cercana a sus bancos, que también es el lugar donde se ha pintado "Black Lives Matter" en la superficie de juego.

Isaac fue el primer jugador en representar el himno en la temporada reiniciada. El Magic y los Nets fueron el tercer juego desde que se reanudó la temporada; Los otros 16 equipos en el reinicio estaban programados para jugar sus juegos iniciales más tarde el viernes o el sábado.

La NBA ha tenido una regla desde principios de la década de 1980 que dice que los jugadores deben defender el himno. Pero el comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo el jueves por la noche, cuando los equipos que jugaron en la noche de apertura de la temporada reiniciada, como los de Nueva Orleans, Utah, Los Angeles Lakers y Los Angeles Clippers, se arrodillaron para el himno, que estaba relajado. política en estos tiempos donde el deseo de igualdad y justicia social está a la vanguardia de muchas conversaciones en este país.