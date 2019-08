Jugador del Ascenso MX puso a sus compañeros a buscar su anillo de matrimonio

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Tony López, jugador de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, perdió su anillo de matrimonio durante un entrenamiento, por lo que todo el plantel le ayudó a recuperar esta significativa joya.

El ex jugador del América se percató de que no llevaba la sortija en su mano y empezó a buscarlo por su cuenta, pero al no tener éxito y al ver su preocupación, sus compañeros se le unieron a la búsqueda en cada rincón de la cancha.

Sin embargo, el anillo no apareció. El delantero oriundo de La Paz, Baja California compartió en sus redes imágenes del momento, donde destacó que su esposa “lo dejó dormir en casa” a pesar de no haber llegado con el símbolo del matrimonio.

Carlos Reinoso, quien ahora entrena a Correcaminos, destacó el compañerismo de sus pupilos, pues esos son “detalles que marcan la diferencia”.

Sin anillo pero en casa con mi sra!! Todavía ���� https://t.co/M8AsMmdOsl — Tony López (@tonylopezojeda) August 19, 2019

Con información de Fox Sports.