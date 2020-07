Jugador de la NFL no participará el temporada 2020 por ayudar a enfermos

ESTADOS UNIDOS – No solo en la MLB, NBA y MLS los atletas han declinado su participación en las temporadas que se están disputando y futuras a hacerlo en el 2020 debido a la pandemia del Covid-19, pues también en la NFL ya cuenta con desertores, así es el caso de Laurent Duvernay-Tardiff, de los Chiefs de Kansas City, quien ya confirmó que no jugaría en la próxima campaña.

Pero el motivo por el cual decidió no reportarse con la franquicia es de aplaudir y admirar, pues el jugador afirmó que su intención es aportar su grano de arena en la lucha contra la propagación del Coronavirus, por lo que para él es primordial cuidad la salud de su comunidad y de sus allegados, por lo que en sus planes esta ayudar a los enfermos.

"Estar en primera línea (al combatir el Covid-19) durante esta temporada baja me ha dado una perspectiva diferente sobre la pandemia y el estrés que ejerce sobre las personas y nuestro sistema de salud. No puedo permitirme transmitir el virus en nuestras comunidades simplemente para jugar el deporte que Me encanta. Si voy a correr riesgos, lo haré cuidando a los pacientes", declaró.