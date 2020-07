Jugador de la NBA regresa a la 'burbuja' después de acudir a un centro nocturno

LAKE BUENA VISTA, Florida (AP) - La NBA dijo el domingo que Lou Williams, de Los Angeles Clippers, está en cuarentena durante 10 días debido a su viaje fuera de la burbuja de la liga la semana pasada para asistir al funeral de un miembro de la familia.

Se perderá al menos dos de los juegos de los Clippers, incluido su primer partido del 30 de julio contra los Lakers de Los Ángeles. Es posible que se pierda más de dos, ya que su probable lanzamiento será el 4 de agosto, el día del tercer partido de los Clippers.

El problema no fue que Williams dejó la burbuja, sino que también fue a un club en ese viaje a Atlanta, y aparecieron fotografías de esa visita, con él usando un tipo de máscara que la NBA distribuyó dentro de la burbuja en Walt Disney World. redes sociales.

Eso provocó una investigación por parte de la seguridad de la NBA y, en última instancia, el fallo de 10 días. Williams visitó un club que a menudo describió como su restaurante favorito, y el establecimiento incluso tiene alitas de pollo que llevan su nombre en el menú.

Pero al estar en un grupo de personas y potencialmente exponerse al coronavirus, la NBA decidió que era necesaria una cuarentena más prolongada para garantizar la seguridad de las personas en la burbuja.

Zion Williamson, de los Pelícanos de Nueva Orleans, recibió solo una cuarentena de cuatro días después de abandonar la burbuja a principios de este mes por un asunto familiar. Williamson recibió la cuarentena más corta porque se sometió a pruebas diariamente durante su ausencia y continuamente fue negativa, además cumplió con otros requisitos de la NBA.

Los Clippers no estaban practicando el domingo y no se esperaba que comentaran sobre el fallo de la NBA antes del lunes. Tenían 10 jugadores disponibles para su juego de scrimmage contra los Washington Wizards el sábado por la noche. Como Montrezl Harrell y Patrick Beverley también dejaron la burbuja por razones personales y ahora Williams se fue por una ausencia prolongada, también serán cortos en el futuro previsible.

"Es un desafío, ya sabes, porque solo tenemos 10 muchachos", dijo el entrenador de los Clippers, Doc Rivers, el sábado por la noche. “Eso lo hace realmente desafiante. No hay descansos en la práctica, por lo que tiende a no durar tanto. Sientes que no entiendes la mitad de las cosas en las que quieres entrar. Así que no, ha sido un desafío. Me encantaría decir que no lo ha sido, pero ha sido un desafío definitivo ".