Jugador de Rayados arremete contra López Obrador

MÉXICO – Tras las polémicas declaraciones que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la pandemia del coronavirus la semana pasada, donde argumentó que los habitantes mexicano pueden continuar con su vida normal, por lo que el defensor de Rayados de Monterrey, Nicolás Sánchez, no pudo callar ante estas declaraciones y arremetió ante el gobernantes.

La semana pasada, antes de que la República Mexicana se declarada en fase dos por la propagación del virus, López Obrador emitió unas palabras despreocúpantes de la situación al decir: “Salgan a comer, sigan con su vida normal", acto de Sánchez desaprobó pro completo al tacharlo de “inconsciente”.

“Es un inconsciente total. O está todo el mundo equivocado, o el equivocado es él. Acá los futbolistas estamos haciendo cuarentena total como en Argentina y en todo el mundo. Estamos tomando conciencia, cosa que no hace el presidente de México. Es raro. Yo de política no tengo ni idea, pero por las medidas que se ven en el mundo entero, el mensaje es diferente al resto. No sé si tener miedo o lástima”, dijo.

También afirmó que es preocupante dichas palabras por el presidente, ya que cuenta con muchos seguidores y se teme que le tomen la palabra de seguir la vida rutinaria normal sin tener consciencia de lo que está viviendo actualmente alrededor de todo el mundo.

La Liga MX actualmente se encuentra suspendida por medidas de precaución, pero sin embargo, eso no aleja a los jugadores de Rayados de los ejercicios que tienen que realizar para mantenerse en forma y afirmó que la plantilla se prepara desde sus hogares para llegar en condiciones estables para la reanudación.

“Tenemos ejercicios de cardio, con bicicletas que no mandó el club. Tenemos ejercicio de fuerza y de prevención, salvo pelota podemos hacer de todos. Por lo que nos dijeron la semana pasada es un hecho que la liga no se iba a cancelar, faltan siete fechas y no hay desesperación por nada. No hay necesidad de apurarse para reanudar”, finalizó.