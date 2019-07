Jugador abandona el campo entre lágrimas por insultos racistas

ALEMANIA.- Jordi Osei-Tutu, futbolista inglés de 20 años, se marchó de la cancha en un partido amistoso entre lágrimas, pues recibió insultos racistas de parte de un adversario.

En el juego de pretemporada entre su equipo, el Bochum de la Segunda División de Alemania, y el St. Gallen de la Primera División de Suiza, el futbolista propiedad del Arsenal se vio en la necesidad de abandonar el terreno de juego tras esta reprobable acción al minuto 42', acusando al tunesino Slimen Kchouk de ofenderlo.

Fue el entrenador del club alemán, Robin Dutt, quien explicó al finalizar el encuentro el motivo por el cual el jugador abandonó triste el encuentro.

"Jordi me dijo que le insultó por el color de su piel. Por eso dejó el campo", mencionó.

El momento fue captado en un video:

Posteriormente, Osei-Tutu procedió a publicar un mensaje sobre lo ocurrido, donde lamentó que este tipo de hechos se sigan dando en el balompié, pero que esto no será un obstáculo para perseguir sus sueños.

"Gracias por los mensajes de apoyo. Es muy triste que este tipo de comportamiento siga siendo parte del juego, pero es lo que es. Eso jamás me detendrá de seguir jugando, ni me detendrá de lograr mis metas y ciertamente no me impedirá sobresalir en mi préstamo y tener una temporada exitosa con VFL Bochum", señaló el inglés.

Por su parte, el club alemán, por medio de un comunicado, condenó los hechos y mostró su apoyo al joven deportista.

"Jordi, estamos contigo. El incidente en el partido amistoso de ayer ante el St. Gallen será analizado por todos los participantes. El club se reserva el derecho a tomar más medidas”, manifestó.

El Arsenal también expresó su molestia ante esta situación, señalando que este tipo de actitudes no deben ser aceptadas.

"Anoche Jordi Osei-Tutu recibió un abuso racial inaceptable. El racismo no tiene lugar en nuestro juego y no toleramos ninguna forma de discriminación. Todos en el club están contigo, Jordi".

La FIFA, en su reglamento, establece que se sancionará hasta con 10 partidos de suspensión a los futbolistas que incurran en esta práctica durante un partido.