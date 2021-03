Jugaba futbol, de niño me querían llevar a fuerzas básicas del Atlas: ‘Canelo’ Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO.- Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien ha sido campeón en el boxeo en cuatro categorías de peso distintas siempre ha practicado su profesión, sin embargo, su carrera pudo haber tenido un camino totalmente distinto, esto debido a que su papá quería llevarlo a las fuerzas básicas del Atlas, según declaró en “Entre Camaradas”, con Javier Alarcón.

Pero el jalisciense no se sentía atraído por el balompié porque en ese momento ya conocía los cuadriláteros y decía que él quería ser boxeador, no futbolista.

"De hecho, a veces nada más jugaba por pelearme", dijo Saúl Álvarez.

Dicho esto, el conductor del programa le planteó al Canelo si entonces él le va al Atlas, a lo que el invitado respondió “No, no tengo un equipo en sí a quien le voy. En el equipo, Eddy (Reinoso) es del Atlas 100 % a morir, ahora sí que siempre dice que aunque ganen, pero yo no tengo un equipo en sí, no soy muy futbolero”.

“Siempre que la selección juega apoyo al país, pero no soy mucho de tener un equipo”, recalcó.

El ‘Canelo’ se enfrentará al inglés Billy Joe Saunders en la casa de los Cowboys de Dallas, el estadio AT&T de Arlington, el 8 de mayo de este año, mismo lugar en donde le ganó al inglés Liam Smith.