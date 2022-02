Juegos Olímpicos de Invierno: El motivo por el que Donovan Carrillo se dedicó al patinaje artístico

BEIJING, China-. Donovan Carrillo ya demostró en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 tener talento para el patinaje artístico sobre hielo al avanzar a la final, aun y cuando su deporte es de los menos comunes en México.

El joven tapatío de 22 años, quien está en los ojos de todo México por su participación en Beijing 2022, tuvo un curioso inicio en el mundo del patinaje artístico, pues empezó a practicarlo cuando era niño para impresionar a la chica que le gustaba.

"Mis inicios en el patinaje fueron, más que nada, una casualidad. Fue gracias a mi hermana que yo conocí el deporte. Al poco tiempo de repente me tocaba acompañar a mis papás a recogerla y esto fue como el causante de que yo conociera a una niña y me enamorara. Y poco a poco el patinaje me fue envolviendo hasta que finalmente me terminé enamorando del deporte", indicó Carrillo.

"Le pregunte: ¿Por qué quieres patinar, si Dayne ya patina? Porque hay una niña que me gusta. Está Lisa por ahí. Ah, bueno, le dije, sin problemas (risas)", recordó el papá de Donovan Carrillo.

Entrenar patinaje artístico sobre hielo en México, todo un desafío para Carrillo y su entrenador

Debido a que los deportes invernales no son comunes en México, para Donovan Carrillo y su entrenador, Gregorio Núñez, resulta un desafío practicar en el país, pues el escenario de los entrenamientos es una pista de hielo de un centro comercial ubicado en León, Guanajuato.

Además de que el patinaje artístico no es un deporte barato, Donovan Carrillo y Gregorio Núñez enfrentan ciertas dificultades al entrenar en un centro comercial, como la calidad del hielo, el espacio y el tener cuidado de no causar un accidente con los patinadores aficionados.