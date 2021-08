Juegos Olímpicos: La mexicana Gabriela Agúndez tiene un gran debut en Tokio 2020

TOKIO, JAPÓN.- Los primeros dos lugares en los clavados, plataforma de 10 metros tenían dueña desde antes de iniciar la prueba.

Así, diez clavadistas fueron por la medalla de bronce y la mexicana Gabriela Agúndez en su debut en la modalidad individual quedó en el cuarto lugar, mismo que la hace sentir orgullosa por el trabajo realizado en el Complejo Acuático de Tokio.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Me siento contenta la verdad porque di mi máximo esfuerzo en esa alberca, disfruté la competencia en mis primeros Juegos Olímpicos y me voy muy feliz”, aseguró.

La medallista de bronce en sincronizados resaltó la importancia de la competencia y aseguró que no se quedó con nada, ya que dio su máximo esfuerzo.

“Me voy con un bronce en sincronizados y un cuarto lugar en individual, di mi máximo y estuve peleando, esto me hace darme cuenta que hay que seguir trabajando y ya me vi que me gusta estar en el podium olímpico, así que voy a seguir esforzándome para estar en Paris”, comentó.

La deportista de 21 años que hizo pareja con Alejandra Orozco en sincronizados, plataforma de 10 metros, expuso que competir al lado de clavadistas que tuvieron calificación perfecta es una motivación.

“Hubo calificaciones perfectas que asombraban y más allá de meter presión en mi caso, me motivaban y me emociona pensar que si las competidoras chinas pueden lograr dieces perfectos, porque nosotros no”, dijo.

La sudcaliforniana que se convierte en la sucesora de Paola Espinosa aseguró que ahora ya piensa en el futuro y en regresar a los Juegos Olímpicos en Paris, 2024.

ES BUENO SABER…