Judge confirmó colapso de pulmón y mejoría en su fractura de costilla

ESTADOS UNIDOS – Los problemas médicos de la estrella de los Yanquis de Nueva York, Aaron Judge, fueron más grave de lo que se pensaba, pues el mismo pelotero reveló que tenía un pulmón sin funcionamiento, del cual pudo recuperarse y su fractura de costilla tiene avances positivos.

Han sido tiempos de angustia para el jonronero de su cuartel, quien no tuvo actividad en los entrenamientos de primavera debido a este severo problema, sin embargo, dos semanas después de anunciarse la fractura de su costilla derecha por estrés, afirmó que se encuentra estable y ha mejorado paulatinamente.

Respecto a su problema con el pulmón reveló que la recuperación fue exitosa y que hasta el momento no ha resentido ninguna molestia relacionada, por lo que se mantiene optimista en regresar pronto a los campos.

Debido a que la pandemia por el coronavirus retrasó el inicio de la temporada 2020 de la MLB hasta mayo, hay mas posibilidad de que Judge pueda participar en el juego inaugural, ya que tendrá más tiempo de recuperación.

"Ese es el lado positivo de todo esto, simplemente tener la capacidad de no sentir apuro tratando de regresar para una fecha determinada, especialmente porque realmente no tenemos una cita. Solo trato de dejar que sane, no intentes apresurarlo", señaló.