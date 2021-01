Juan Reynoso habla del polémico video de Jonathan Rodríguez en fiesta

CIUDAD DE MÉXICO-. Un video de Jonathan Rodríguez se filtró y viralizó ese sábado en redes sociales, en donde el delantero de Cruz Azul aparece con el uniforme de concentración de su equipo en una fiesta.

En el duelo contra Puebla, la sorpresa fue que el ‘Cabecita’ no apareció en el once inicial, pero el director técnico, Juan Reynoso, aclaró que fue por una fatiga, quien dijo no saber sobre el video, pero sí mencionó que se enterará de lo que sucedió para tomar cartas en el asunto.

“Yo no tengo redes sociales, no tengo certeza de nada y es difícil opinar sobre una situación que puede poner en tela de juicio la responsabilidad de un jugador. Lo veremos los días siguientes, hoy en la noche seguramente me enteraré realmente de lo que pasó”

��La institución por delante de todos ��



Juan Reynoso investigará sobre el tema del 'Cabecita' y tomará una decisión ����❌ pic.twitter.com/i5zN6Tf1SF — TVC Deportes (@TVCDeportes) January 17, 2021

“Acá hay un reglamento interno. Siempre la institución está por delante de todos, llámese jugadores, directivos, cuerpo técnico, y en ese sentido vamos a intentar ser prudentes. Déjame investigar, tener la certeza y sobre eso, tomateros una decisión”, mencionó Reynoso.

El ingreso de Jonathan Rodríguez a la cancha del Estadio Azteca se dio en el minuto 46 cuando los cementeros ya perdían 1-0 contra Puebla, marcador que ya no cambió a lo largo del partido.