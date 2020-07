"Juan Carlos Osorio ríe de que en México sigan hablando de él": Ex directivo de FMF

CIUDAD DE MÉXICO.- Guillermo Cantú solo estuvo alejado del futbol un poco más de un año. Dejó la secretaría general de la FMF para atender asuntos personales pero el FC Juárez lo convenció: "Me sacaron del retiro", dice.

Cantú fue jugador, secretario técnico, presidente de club, director de selecciones y ahora presidente deportivo de los Bravos. Por sus manos han pasado algunas decisiones trascendentales del futbol mexicano en los últimos años, como fue traer al colombiano Juan Carlos Osorio quien cumplió como seleccionador nacional en el ciclo hacia el Mundial de Rusia 2014, un Osorio que se ríe, según cuenta Cantú, que se hable aún de él en México.

-¿Aún piensas que fue buena idea traer a Osorio a México?

"70 por ciento de efectividad", responde.

- Pero se llegó a lo mismo que todos.

"70 por ciento de efectividad. Pero no sé para qué me preguntas de un señor que según ustedes no fue importante".

- Fue importante porque fue técnico nacional.

"70 por ciento de efectividad", reitera.

Pero, agrega, "cada vez que me preguntan eso me sonrío, ya pasó. Cada vez que hablo con Juan Carlos, con el profesor Osorio, se ríe que aún hablen de él aquí.

Le digo 'profe, sigue hablando' y contesta, 'no puede ser".

-Lo que dijo de los seleccionados mexicanos en una entrevista que dio a la TV de Brasil (dio a entender que no hubo carácter para enfrentarse contra la selección brasileña), ¿qué te pareció?

"Mmm, mira. No vamos a entrar en detalles porque estaríamos en dimes y diretes, que tú opinas, que yo opino. Sólo puedo decir que para mí, fue un orgullo trabajar y convivir con grandes técnicos como lo son Juan Carlos Osorio y Gerardo Martino".