Juan Carlos Osorio no va al City; volverá a ser verde

BOGOTÁ, Colombia.- El colombiano Juan Carlos Osorio, ex técnico de la Selección Mexicana, toma las riendas del Atlético Nacional de su país.



“#SeVisteDeVerde | ¡El profe Osorio vuelve a casa! El 6 veces campeón con nuestra institución asumirá como director técnico para la temporada 2019-ll #BienvenidoProfeOsorio”, publicó el club cafetero en sus redes sociales.



Osorio dirigió a la Máquina Verde del 2012-15, con la que logró en Colombia la conquista de tres Ligas, dos Copas y una Superliga.



Otros clubes que forman parte del historial de Osorio son Millonarios, Chicago Fire New York Red Bulls, Once Caldas, Puebla, Sao Paulo, mientras que a nivel de selección dirigió a México y Paraguay.

#SeVisteDeVerde | ¡El profe Osorio vuelve a casa! ��✍�� El 6⃣ veces campeón con nuestra institución asumirá como director técnico para la temporada 2019-ll #BienvenidoProfeOsorio �� pic.twitter.com/1QexNompgl — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 10 de junio de 2019