José María Basanta anuncia su retiro del futbol

El defensa argentino José María Basanta, anunció su retiro del futbol este viernes, asegurando sentirse agradecido con Rayados de Monterrey, el equipo al cual llegó en el 2008 y cuyos colores defendió por 12 años.

Pasé muchas cosas en Monterrey, lo mejor fue el nacimiento de mi hija y en lo deportivo los campeonatos. Más allá de las relaciones con los compañeros y personal de la institución, me queda una satisfacción enorme porque con sacrificio le dejé varias copas a Rayados", manifestó a la agencia EFE.

Basanta, que ganó tres Ligas, una Copa y cuatro títulos de la Liga de Campeones de Concacaf, llegó a tierras regias por recomendación de Ricardo La Volpe, a quien agradeció el haberle dado la oportunidad de jugar en México.

"En mi carrera traté de aprender de todos mis entrenadores, los observaba pero sin lugar a dudas La Volpe ocupa un sitio especial porque me abrió las puertas del futbol mexicano, él confió en mí, me trajo de Argentina creyendo en lo que había visto de mí trabajo y eso lo agradezco", reconoció.

No obstante, confesó que fue Víctor Manuel Vucetich el entrenador que mayor repercusión tuvo en su carrera, pues fue quien le enseñó más.

"Fue el que me hizo madurar como jugador y como persona, para mí no solamente fue mi entrenador sino un padre. Tiene la virtud de sacar el máximo a cada futbolista, gracias a Dios me tocó en mi carrera porque me hizo crecer", expresó.

Tristemente para el ex futbolista, no pudo despedirse de la afición rayada debido a la suspensión obligada del Clausura 2020 por el coronavirus, pero dijo haber tomado esta decisión con el apoyo de su familia al haber concluido su contrato.