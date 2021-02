Jorge Van Rankin llama "Lord Deudor" a David Faitelson y discuten en Twitter

MÉXICO-. Mientras se determinaba si al América le quitarían los tres puntos del triunfo ante Atlas por alineación indebida, David Faitelson twitteó que apostaba su casa y su cabellera a que eso no sucedería. Ahí comenzó todo.

El conductor, locutor y actor mexicano, Jorge Van Rankin, citó el post del periodista de ESPN y dijo que él tomaba la apuesta, quien advirtió a Faitelson “espero cumplas si pierdes”.

“Demasiado tarde @burrovan, pero ahora te notó muy seguro y entusiasmado: ¿Ya les dijeron algo al interior de la empresa?”, respondió David Faitelson.

Al día siguiente, es decir, este martes, Van Rankin le escribió a Faitelson que debe cumplir su palabra o será #LordDeudor, y que debe de cumplir porque eso es de caballeros. La respuesta del periodista llegó de inmediato.

“Lo de la casa, imposible. Me doy cuenta que no tengo. Está a nombre de mi mujer. Aposté algo que no tenía. Disculpas por eso. Lo de raparme, puede ser, siempre y cuando lo haga Cuauhtémoc Blanco y reunimos dinero para ayudar a niños con necesidades especiales. ¿Listo?”, contestó Faitelson.

“Para eso me gustabas. Paga David”, respondió el ‘Burro’ Van Rankin.

“Y tú, @burrovan, en especial, déjate de tonterías con lo de #LordDeudor. No somos iguales. No somos amigos. Tenemos un nivel distinto de educación. Tú y tus “amiguitos” de las novelas y los “progamuchos” de TV ya saben a dónde pueden irse…Yo no lo debo nada a nadie”, explotó David Faitelson.

La gran mayoría de comentarios fueron en apoyo hacia el ‘Burro’ Van Ranking, quienes le pedían a Faitelson pagar su apuesta. Incluso, José Ramón Fernández le dijo a su compañero de ESPN que esperaba verlo en el programa Cronometro con el look del ‘Perro’ Bermudez.