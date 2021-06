Jorge Comas, leyenda de Veracruz, a prisión preventiva por agredir a tres mujeres

VERACRUZ, Veracruz.- Jorge Comas, el ídolo de Boca de los 80's fue sentenciado a dos años de prisión preventiva por violencia de género contra tres mujeres en México. A principios de este mes, fue denunciado por golpear brutalmente a una vecina de su edificio y quedó detenido dos días después, según informaron las autoridades.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó el proceso penal abreviado que recibió el argentino radicado en México desde principios de los 90. “Dentro del Proceso Penal 503/2021, fue vinculado a proceso y le fue impuesta como medida cautelar prisión preventiva justificada por dos años, como resultado de la actuación de la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos en Contra de la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas”, indican en el documento.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Comas inició su carrera futbolística en Colón de Santa Fe, pero tras su paso por Veléz Sarsfield adquirió notoriedad a tal punto de estar en la mira de clubes europeos; sin embargo, prefirió jugar en Boca: con el Xeneize disputó 127 partidos y convirtió 63 goles.

En el 1989, “El turco” se fue a jugar a Tiburones Rojos de Veracruz, donde metió 89 goles en seis temporadas y fue considerado uno de los mejores jugadores de su historia. Con el correr del tiempo y tras su retiro en Colón, decidió establecer residencia permanente en México, donde permanece hasta ahora.

“Se le finca la responsabilidad penal por el delito de violencia de género en la modalidad de física o psicológica en agravio de L.M.V.M, S. S. L y C.S.R., asó como por lesiones dolosas en agravio de LM. V. M”, indican. El juez a cargo de la causa estableció un periodo de tres meses para llevar adelante una investigación complementaria por la denuncia de otras mujeres que viven dentro del condominio y que habrían sido testigos del hecho.

Presuntamente, la víctima sería una mujer de 58 años que vive en el mismo edificio. “Me avienta un vaso de cristal con cerveza, logro esquivarlo. Se estrella el vaso y se me viene encima a los golpes. Me agarró con la mano en puño y me golpeó cuantas veces quiso con una furia y una saña terrible. Yo veía la rabia en su cara, pero yo no sabía por qué. Yo traía los lentes puestos, me los desbarató en la cara y me siguió golpeando”, relató Lidia a Imagen Televisión, la mujer que interpuso la denuncia contra el exfutbolista.

De acuerdo con el testimonio de los vecinos, esta no habría sido la primera vez que Comas protagoniza un conflicto de esta magnitud en el edificio donde vive. En 2012 habría sido detenido en medio de un escándalo en un restaurante luego de agredir al periodista y dueño del establecimiento, Jorge Rocha Solano.

En esta oportunidad, el exfutbolista opuso resistencia cuando la policía acudió al lugar tras la denuncia de Lidia y no fue sino hasta dos días después que pudo ser arrestado y acusado de los cargos de violencia de género.