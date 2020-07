Jonathan dos Santos mata esperanzas del América al preferir retirarse en el Galaxy

ESTADOS UNIDOS – La emoción y la ilusión de admirar el retiro de los hermanos Dos Santos con el América se vieron desmoronadas por el hermano menor, Jonathan, quien aseguró que no le hace mala cara a la idea de reunirse con su hermano en las Águilas para ponerle fin a su carrera en el club mexicano, sin embargo, mostró una gran preferencia por el LA Galaxy para retirarse.

Su tiempo en la MLS es la que más ha disfrutado Jonathan, le cogió mucho cariño a los fanáticos de LA Galaxy y de igual manera con sus compañeros de equipo logró formar una gran amistad, por lo que él desea pisar por última vez una cancha en toda su vida en Los Ángeles.

"Es cierto que estaba en una de mis mejores etapas en el Villarreal, en el equipo de Marcelino (García Toral); fueron los tres mejores años de mi carrera en Europa, pero no me arrepiento de la decisión que hice. El hecho de estar aquí me ha hecho ver más a mi familia, estoy feliz aquí, no me quiero mover de aquí y ojalá me pueda retirar aquí en los Los Angeles", declaró.