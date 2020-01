Jonathan Orozco considera exagerado el veto al Jalisco por grito prohibido

El portero de Santos, Jonathan Orozco, opinó que el veto de un partido por la aparición reiterada del grito prohibido para el Estadio Jalisco se le hace excesivo, pero está consciente de que se deben respetar las normas.

A nosotros no nos queda más que incitar a la gente a que venga, a que apoye y que disfrute. Se me hace muy exagerado el veto, pero si ya son temas que no puedes hacer nada, pues hay que respetar las formas y las reglas”, expresó el guardameta lagunero.