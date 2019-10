Jonathan Dos Santos quiere jugar junto a Giovani y Vela en el América

CIUDAD DE MÉXICO.- Tal y como su padre lo hiciera, y ahora su hermano mayor, Jonathan Dos Santos desea jugar en el América.

El jugador del Galaxy de Los Ángeles expresó su deseo en una entrevista para el diario AS, en su versión estadounidense.

"Quiero jugar con Giovani y Carlos Vela en el América", mencionó.

No obstante, señaló que la Ciudad de los Ángeles lo ha hecho sentir como en casa, e incluso consideraría retirarse en el equipo de la MLS.

“Claro, siempre lo he dicho, siempre ha sido mi sueño jugar en América pero es muy cierto que estoy muy feliz aquí, con la gente… siento mucho cariño por ellos, mucho amor. Si fuera por mí, me quedaría a jugar toda mi vida aquí en el Galaxy, me gustaría hacer historia en este club. Como ciudad hay mucho mexicano y me siento muy arropado”, comentó el mediocampista.

Desde el arribo de "Gio" con las Águilas y el conocimiento previo de la afinidad azulcrema de los hermanos, hijos del exjugador de las Águilas, Zizinho, diversos escenarios se han dibujado para que vuelvan a estar juntos.

Sin embargo, el interés en Coapa por repatriar a Carlos Vela ha tomado fuerza, incluso el propio delantero de Los Ángeles FC y actual goleador en la MLS, reconoció hace una semana que no vería mal jugar junto con los Dos Santos en un futuro.