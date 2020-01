Jonathan Dos Santos negó existan pláticas con el América

El nombre de Jonathan Dos Santos ha sonado como posible reemplazo de Guido Rodríguez, quien podría salir del América para emigrar al futbol europeo. Sin embargo, el todavía jugador del Galaxy, y hermano de Giovani, que milita con las Águilas, descartó que este negociando con el equipo, pese a ser una deseo de su infancia.

No he hablado con ellos. Claro, como siempre he dicho, desde pequeño tienes sueños, y siempre mi sueño fue jugar en el América, pero estoy viviendo en el presente y ese es que tengo contrato con el Galaxy. Estoy feliz aquí y me quiero quedar aquí por el resto de mi carrera", aseguró el mediocampista en entrevista para Mundo Deportivo.