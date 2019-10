Jonathan Dos Santos, el mejor de la temporada según la afición del Galaxy

LOS ÁNGELES, California.- Jonathan Dos Santos fue seleccionado por la afición de su equipo, el LA Galaxy, como el mejor jugador de la temporada 2019, por encima de su compañero Zlatan Ibrahimovic.

“Es un honor ser nombrado Jugador del año por nuestros seguidores. Creo que he sufrido mucho en los últimos dos años, especialmente el año pasado. Al final, este premio me hace amar aún más a este equipo y me hace querer estar en este club por muchos años más con esta gran familia ", expresó el menor de los Dos Santos.

Player of the year �� Gracias a todos los fans por votarme. Para mi este premio siginifica muchisimo después de muchos sacrificios, sufrimientos, alegrias y mucho trabajo. Sin ustedes los fans yo no sería nadie! pic.twitter.com/hKk9fVolRM — Jonathan Dos Santos (@jona2santos) October 1, 2019

El mediocampista mexicano se hizo acreedor a este reconocimiento al ser el futbolista más votado en una encuesta hecha por el LA Riot Squad, grupo de aficionados que apoya al Galaxy.

"Ahora puedo disfrutar de este premio. Sabemos que todavía tenemos los Playoffs a la vuelta de la esquina, y debemos ser campeones. Nuestros fanáticos lo merecen", mencionó ‘Jona’.

El equipo jugará ante el Houston Dynamo en el último partido de la campaña regular, para, ahora sí, pensar en los Playoffs.