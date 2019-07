Jonathan Dos Santos desea alcanzar a su hermano en el América

LOS ÁNGELES, California.- Jonathan Dos Santos confesó en entrevista para Fox Sports que le gustaría reunirse con su hermano Giovani para jugar juntos en el equipo de sus amores, el América.

“¿Alcanzar a Gio en América? Me encantaría, es el club donde siempre he querido jugar, el equipo que veíamos en la televisión. Nuestros ídolos eran Pavel Pardo, Germán Villa, Cuauhtémoc Blanco. Siempre hemos querido jugar juntos y por qué no, me encantaría”, expresó el autor del gol del gane para México en la final de la Copa Oro.

‘Jona’ presagió el éxito de su hermano mayor en el club azulcrema y destacó sus cualidades futbolísticas, luego de los altibajos que el campeón mundial Sub 17 ha tenido en su trayectoria.

“Giovani es un grandísimo jugador, ojalá que sea su año, se lo merece después de tanto sufrimiento, de quedar fuera del equipo. América es el mejor club en el que puede estar, ojalá lo aproveche”, mencionó el medio de contención.

“Es normal que te exijan más que a los demás por venir de la cantera del Barcelona, pero no lo sentimos así. Obviamente la presión siempre va a estar, pero nosotros estamos orgullosos de formar parte de la historia de México”, aseguró Dos Santos.