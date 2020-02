Johansen Álvarez Suárez, sobrino de 'Canelo' lleva el box en la sangre

GUADALAJARA, Jalisco.-Su primera gran oportunidad de boxear se la dieron por ser el sobrino del "Canelo". Lo acepta.



Pero ahora que la cosa va en serio, quiere forjar su propio camino sin depender del apellido o de su tío.



Con 16 años, Johansen Álvarez Suárez debutará como pugilista profesional a principios de abril, con rival y día por definir en Guadalajara, en la división Superpluma con el sueño de algún día ser campeón del mundo.



No será fácil, pero estoy dispuesto a darlo todo para ganar lo que vaya a ganar por mi propia cuenta, también quiero ser una leyenda del boxeo, que se acuerden de mi nombre, sé que también van a hablar de mí por Saúl, pero todo lo que gane será por mi cuenta y seguir con la dinastía", comentó el tapatío.



Es deportista desde la cuna, pero no comenzó con el box. A los 3 años inició jugando futbol con un equipo llamado Juanacatlán, pero a los 10 años se fue con su mamá y dos hermanos a vivir a Minnesota, Estados Unidos y a los 14 años se puso los guantes por primera vez.



Sólo había pasado un mes y su primera pelea fue ante el segundo mejor rankeado del Estado. Ganó por decisión unánime.



"Me consiguieron la pelea porque hicieron una función del número dos del Estado (dos veces campeón nacional) contra el sobrino del "Canelo", ya sabía que era por eso, pero me preparé como Rocky en dos meses", recordó.



En el gimnasio le decían "Canelito".



"Mi mamá quería que estudiara en Estados Unidos, que aprendiera inglés, aquí (México) se sentía atascada y quería sacarnos adelante", dijo Álvarez.



El hijo de Janeri Suárez y Gonzalo Álvarez, hermano de Saúl, regresó a México en febrero de 2019 para comenzar de lleno su preparación hacia su debut como profesional. Lo entrenan el ex boxeador Marcelo López y Chepo Reynoso.



"En Estados Unidos decían que tenía un estilo mexicano, aguerrido, que tiraba muchos golpes y que estaba fuerte, les mandé unos videos a mi papá y se los mostró a Chepo y a Marcelo y le dijeron que si tenía de dónde sacarme algo bueno, pero más se dieron cuenta cuando ya estuve aquí", señaló.

- ¿Por qué el boxeo?

Me empezó a llamar la atención porque fui a la pelea de mi tío Saúl contra (Amir) Khan, en Las Vegas, vi que lo noquea y que la gente le gritaba, lo felicitaba, los cinturones y dije que yo quería eso. Llegando de la pelea le dije a mi mamá que quería meterme al box y al principio no quería, pero ella siempre me ha apoyado en todo y me llevó al gimnasio.

- ¿Cómo le vas a hacer para lidiar con el apellido y que tu tío es "Canelo"?

Es mucha responsabilidad, todos piensan que uno es perfecto, con el simple apellido tengo que ser muchísimo mejor que mi tío para resaltar porque ya sabemos cómo es la gente, pero lo que digan no me afecta, todavía estoy chico, estoy echándole todas las ganas, aprendiendo todo lo que me dicen en el gimnasio, pondré todo de mi parte para ser el mejor del mundo, eso lo tengo muy claro.

- ¿La carrera de "Canelo" te inspira en algo?

Sí, porque sé que mi tío es muy disciplinado, desde niño le sufrió mucho y le echó todas las ganas, por eso está donde está, quiero ser como él, es mi ídolo.

- ¿A tus 16 años qué sueños tienes?

Mi primera meta es ser profesional y dependiendo cómo se vaya dando mi carrera, te salen oportunidades por algún título estatal o nacional, pero mi mayor sueño es ser campeón del mundo.

Para Álvarez, el boxeo no es un deporte muy seguro, por eso su papá quiere que tenga una carrera y ya hizo trámites para entrar a la preparatoria.

- ¿Qué te dice Chepo?

Tiene mucha fe en mí y eso me motiva mucho más, tengo que echarle muchas ganas, pero él sabe que no es fácil, tiene la experiencia y me lo dice, pero tengo con qué y puedo. Es más fácil cumplir mis sueños ahorita si le echo todas las ganas, él me lo hace saber, es muy sincero.

¿Cómo me defines tu estilo de boxeo?

Siento que soy un contragolpeador, voy para adelante la mayor parte del tiempo y espero que me tiren para aventar el golpe de poder.

¿Creciste viendo sólo las peleas de tu tío o también hay otros boxeadores que te gustan?

"Hay muchos que me gusta su boxeo, como (Vasyl) Lomachenko y sus movimientos de piernas, pero en la mayoría del tiempo me enfoco en cómo pelea mi tío".

¿Qué sacrificios estás haciendo para ser boxeador profesional?

"Dejar a mi familia, nunca me había separado de mi mamá, hubo un tiempo que viví solo en el gimnasio para concentrarme más, a veces me siento muy cansado porque la verdad no estaba acostumbrado a este tipo de deporte, pero trato de nunca faltar a los entrenamientos".

Johan ya invitó a su tío Saúl a su debut como profesional y sabe que contará con él esa noche tan especial que marcará el inicio de la segunda dinastía de los Álvarez.