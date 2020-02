Johan Vásquez quiere quedarse con la titularidad en Pumas

El sonorense Johan Vásquez ha respondido de gran manera en su debut con los Pumas, pues ha sido titular en los cuatro partidos que van del Clausura 2020 y en la jornada pasada marcó su primer gol con el club, el cual les dio la igualada ante Santos.

Gracias a Dios me he sentido muy bien, la afición, mis compañeros, la directiva, todos me han recibido muy bien, pero faltan muchas fechas, pero sí me voy sintiendo como en casa", expresó en entrevista con diario Récord.

Por tal motivo, el jugador nacido en Navojoa aseguró no soltará tan fácil su puesto, pues aunque Nicolás Freire, quien se encuentra lesionado y se prevé regrese en dos semanas, se la pondrá difícil a su entrenador Míchel González.

"Va a ser una linda competencia (con Freire) que él es un jugador ya hecho, con experiencia, pero vamos a ver que pasa porque yo voy a trabajar al 100 y no me voy a relajar. Sé que no ha ganado nada y apenas van cuatro fechas, pero yo quiero dar más", manifestó.

Por otro lado, Vásquez precisó que la unión y la humildad son valores que distinguen a Pumas, y son estos los que han permitido que se den los buenos resultados, conscientes de que su punto fuerte es el trabajo en equipo y no las individualidades.

"Somos un equipo que va a luchar hasta el último minuto. Hemos hecho un grupo muy sólido y creo que es nuestra mayor fortaleza porque no nos damos por vencidos, no somos un grupo de estrellas, no somos un grupo de nomina grande; somos un equipo de bajo perfil y eso es lo que nos está dando resultados”, concluyó.